AD en Qmusic komen met online ‘lichtpuntjes’-programma #NLblijftthuis

De makers willen er iedereen een hart onder de riem mee steken. ,,Om te laten zien dat dit ook gebeurt. Natuurlijk brengen we als nieuwsmedia ook de harde cijfers en feiten, maar met #NLblijftthuis laten we op bescheiden wijze de hartverwarmende zaken zien.” Iedere dag om 16.30 uur is de live-show te volgen via de websites van AD en Qmusic. ,,En onze regionale collega’s.”



Van Warmerdam doet dat niet in zijn eentje. ,,Ik krijg verschillende side-kicks. AD-columniste Nynke de Jong schuift een paar keer aan, Qmusic-dj Hila Noorzai en sportjournaliste en presentator Diana Kuip. Met zijn tweeën en één regisseur zitten we in de studio, netjes op 1,5 meter afstand van elkaar. Meer passen er ook niet in de studio. De redactie werkt vanuit huis, net als meer redacties digitaal doen nu.”



Met al die coronamaatregelen is het lastig te voorspellen hoe lang de show blijft draaien. ,,Maar ik ben bang dat we met deze ziekte een lange adem zullen moeten hebben. Dus #NLblijftthuis maken we zo lang als het duurt.”