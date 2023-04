Actrices The Passion: ‘Verbaast me dat vrouw vaak wordt weggelaten of in een hoek wordt gezet’

Een nachtje logeren in de bed and breakfast van de Meilandjes? Dit ben je kwijt

Wie spontaan een nachtje wil verblijven in de nieuwe bed and breakfast Code Rosé van de Meilandjes, zal geduld moeten hebben. Het pension zit in de maanden mei, juni en juli al flink vol. En dat terwijl het boekingssysteem maandag pas is geopend.