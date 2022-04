Actrice Sydney Sweeney vergeet naaktscènes en nodigt familie uit om haar serie op enorm scherm te kijken

Sydney Sweeney (24), die sinds haar rol in de hitserie Euphoria te boek staat als een van de meest veelbelovende jonge actrices, heeft van haar grootouders een bijzondere reactie gehad op haar werk. De Amerikaanse was even vergeten dat ze zeer pikante seksscènes had gedraaid toen ze besloot met de hele familie op een ‘reusachtig scherm’ naar een nieuwe aflevering te kijken.

,,Je hebt... je grootouders uitgenodigd’’, herhaalde Ellen DeGeneres deze week vol ongeloof in haar talkshow. Het ‘extreem expliciete’ tweede seizoen van de geliefde serie bevat zoveel seks, naakte lichamen en ruw geweld dat de recensent van The Guardian er bijna duizelig van werd.

Maar Sydney Sweeney zei het echt. ,,Voor de première nodigde ik mijn hele familie uit, mijn grootouders, mijn oom... Ik dacht: het is een Hollywood-première, jullie moeten allemaal komen!’’ En zo zat de familie gezellig naast elkaar. ,,Voor een enorm scherm’’, aldus Sydney. ,,Een reusachtig scherm.’’

Sydney, ook bekend van de Netflix-serie Everything sucks!, was naar eigen zeggen ‘gevloerd’ toen de familie eenmaal keek. Dat was toch echt haar eigen schuld, stelde een nog altijd verbaasde Ellen. ,,Wat ging er in je hoofd om, dat je je grootouders uitnodigde?’’ sprak ze. ,,Ik dacht niet na, ik was zo blij!’’ zei Sydney.



Gelukkig konden haar grootouders de blootscènes wel waarderen. ,,Ze zeiden dat ik de beste tieten in Hollywood heb’’, vertelde Sydney. ,,Wauw’’, lachte Ellen, die vroeg of ze dat écht zeiden. De oma van Sydney bleek in het publiek te zitten en bevestigde het verhaal met opgestoken duim. ,,Oké dan’’, accepteerde Ellen. ,,Oma keurt het goed.’’

Naakt hoort erbij

Sweeney, die Cassie Howard speelt in de serie, heeft geen moeite met de naaktscènes. Mensen zijn in het echte leven immers ook weleens bloot en haar personage gebruikt haar lichaam ook om ‘te communiceren’, zei ze eerder. Als er in het script staat dat de actrice naakt moet zijn en zij vindt dat voor de scène niet nodig, luisteren de makers en gebeurt het niet, aldus Sydney.

Tegelijkertijd vindt ze het vervelend dat ‘niemand praat’ over haar acteerprestaties in de serie, alleen omdat ze haar kleren heeft uitgetrokken. ,,Als een man een seksscène doet of zijn lichaam laat zien, wint hij nog steeds awards en krijgt hij lof. Maar als een vrouw het doet, is het compleet anders.’’

Euphoria, dat vertelt over het 17-jarige drugsverslaafde meisje Rue (een rol van Zendaya Coleman), is in Nederland te bekijken bij HBO Max. Zendaya (25) won in 2020 als jongste actrice ooit een Emmy voor beste vrouwelijke hoofdrol met Euphoria. De serie krijgt ook een derde seizoen.

