Actrice Rashida Jones in het geheim moeder geworden

Judi Dench keurt vervanging Spacey in film af

26 september Judi Dench is niet te spreken over de beslissing van regisseur Ridley Scott om Kevin Spacey na beschuldigingen van seksueel wangedrag uit een grote Hollywoodfilm te schrijven. De acteur werd, een maand voor de release van All The Money In The World, vervangen door Christopher Plummer.