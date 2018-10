Actrice Penélope Cruz: Dit beroep slorpt je privéleven op

Penélope Cruz is weer eens te laat voor haar interviewafspraak. Het is een gewoonte van de 44-jarige Spaanse filmdiva, zo weten journalisten die haar vaker hebben ondervraagd. De vertraging kan in het ergste geval oplopen tot een uur.



Deze keer duurt het oponthoud anderhalf uur. Voor een photoshoot wilde Cruz op het laatste moment een andere jurk aantrekken, met een nog dieper decolleté. Ze weet met haar innemende lach wel binnen enkele seconden alle irritatie weg te nemen.



Echtgenoot Javier Bardem, met wie zij in Todos lo Saben (Everbody Knows) de hoofdrol deelt, is vandaag ook in de buurt, maar hij zit na zijn interviewsessie allang weer op zijn hotelkamer. De twee spelen in de film van regisseur Asghar Farhadi de rol van oude geliefden die elkaar tijdens een bruiloft weer treffen en te maken krijgen met de ontvoering van een tienermeisje.



De liefde tussen beiden bloeide op in 2007, tijdens de opnamen van Vicky Cristina Barcelona van Woody Allen. Sindsdien acteren ze geregeld in dezelfde film.



,,Maar daar maken we liever geen gewoonte van’’, zegt Cruz, die eerder dit jaar met Bardem in de film Loving Pablo over drugsbaron Pablo Escobar was te zien. ,,Het is beslist geen voorwaarde dat wij samen in een film willen acteren. Dat zou onze carrières belemmeren.’’