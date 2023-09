Actrice Nastassja Kinski over legendarische carrière: ‘Eigenlijk was ik te jong voor het sterrendom ’

Meest veelbelo­ven­de album van 2023 slaat alle verwachtin­gen ‘aan diggelen’: ‘Meteen een klassieker’

De verwachtingen rond het meest veelbelovende album van het jaar waren zo hooggespannen, dat Guts van Olivia Rodrigo (20) eigenlijk alleen maar kan tegenvallen. Dat is niet zo, schrijven recensenten vrijdag in unaniem lovende vier- en vijfsterrenrecensies. ‘Ze heeft het onmogelijke gedaan (...) en is nu voor altijd een A-ster.’