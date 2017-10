Actrice Miryanna van Reeden: Regisseur greep me bij mijn borsten

Volgens Miryanna van Reeden, die met haar bekentenis komt na een oproep op sociale media aan vrouwen om misbruik in de werksfeer toch vooral te melden, vond de ongewenste intimiteit plaats in de foyer van een theater. ,,Na de laatste voorstelling liepen we met z'n allen uitgelaten naar de foyer naar onze vrienden en familie. Opeens grijpt de regisseur met beide handen mijn borsten vast en zegt: Nu is het de laatste voorstelling, nu mag het'', schrijft van Reeden op Facebook.

Ze reageerde verbaasd. ,,Ik was zo perplex dat ik hem zo snel mogelijk van me afschudde en niet eens iets zei.'' Ze zweeg om de sfeer niet te verpesten en na het incident in de foyer hield de regisseur zijn vizier op haar gericht. ,,De afterparty was bij mij thuis en ik moest hem steeds afhouden. Ik vond het doodeng, omdat hij duidelijk maakte dat hij niet wegging toen iedereen vertrok. Ik heb toen met klem en paniek aan vrienden van hem en collega's gevraagd ervoor te zorgen dat ze hem meenamen.''

Quote Ik vond het doodeng, omdat hij duidelijk maakte dat hij niet wegging toen iedereen vertrok Miryanna van Reeden

Beledigd

Na enige aandringen vertrok de regisseur in kwestie. Volgens Van Reeden is ze niet aangerand of verkracht door de man. Wel was ze bang, voelde zich 'bepoteld' en 'zeer beledigd'. De actrice plaatste haar bericht met de hashtag #metoo die door vrouwen wordt gebruikt die iets soortgelijks meemaakten. Haar bekentenis volgt op een reeks onthullingen over de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein die wordt verdacht van jarenlange ongewenste en seksueel getinte intimiteiten met tientallen actrices en medewerksters.