Actrice Lori Loughlin na gevangenisstraf voor omkoping na 2 maanden weer vrij

De actrice, die in oktober de cel inging, is samen met haar man Massimo Giannulli beschuldigd van betrokkenheid bij een groot omkoopschandaal om hun dochters toegelaten te krijgen tot universiteit USC in Los Angeles. Hoewel ze lang hun onschuld volhielden, gaven ze in mei toch toe. Beiden kregen boetes en celstraffen, maar Lori werd minder zwaar gestraft omdat haar echtgenoot een actievere rol zou hebben gespeeld bij de zwendel.



De actrice kreeg een celstraf van twee maanden, een boete van 150.000 dollar, 100 uur taakstraf en een proeftijd van twee jaar. Haar echtgenoot moet vijf maanden de cel in, 250.000 dollar betalen en 250 uur taakstraf volbrengen. Ook hij is daarna aan een proeftijd van twee jaar gebonden.