Actiethriller Tenet passeert grens van 100 miljoen dollar

Dochter ‘Showmaster’ Willem Bol duikt op in Hit the Road: ‘Wonen gedwongen op vakantie­park’

10:15 Voormalig tv-presentator Willem Bol was gisteravond te zien in het nieuwe zangprogramma Hit The Road op SBS6. De 19-jarige Veerle, zijn dochter, deed auditie bij Gordon en vertelde dat haar ouders en zij noodgedwongen in een vakantiepark wonen. Vervolgens zong ze speciaal voor haar vader het nummer Ik heb je lief van Paul de Leeuw.