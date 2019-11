Actiegroep duikt op in Sinterklaasjournaal: ‘Niets mis met Piet Zwart’

Een stoomboot die op mysterieuze wijze nog niet was vertrokken, brand in het pietenhuis én een actiegroep: er gebeurde in de eerste aflevering van het Sinterklaasjournaal weer genoeg om als kind én ouder over na te denken. Vooral de actiegroep Piet Zwart, opgericht door – hoe kan het ook anders – Piet Zwart, viel op sociale media goed in de smaak bij de volwassen kijkers.



De actiegroep houdt zich ondanks de naam niet bezig met de zwartepietendiscussie. Zwart en de zijnen zijn boos over de pepernoten die véél te vroeg in de winkel liggen. ,,Het wordt tijd dat er eindelijk eens een keer naar ons geluisterd wordt”, tierde Piet Zwart (gespeeld door Youp van 't Hek) voor de camera. ,,We vinden dat het moet stoppen, we zijn het zat dat de pepernoten veel te vroeg in de winkel liggen. Ik bedoel, Sinterklaas is nog niet eens in het land en de hele supermarkt ligt vol met pepernoten, pepernoten en pepernoten. Het moet stoppen!”



Toen presentatrice Dieuwertje Blok zei dat zij door alle lekkernijen in de winkels juist nóg meer zin had gekregen in het kinderfeest, reageerde Piet Zwart: ,,En dat is dus ook precies het probleem! Ik vreet de hele dag pepernoten.” Blok had nog wel een vraag voor de demonstrant: waarom luistert de actiegroep naar de naam Piet Zwart? ,,Omdat ik zo heet. Is daar iets mis mee?” kaatste hij terug, waarop Blok antwoordde: ,,Nee, natuurlijk niet. Er is niets mis met Piet Zwart.”