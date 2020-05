Acteurs roepen minister op: benoem acteren tot contactberoep

,,Ik snap dat je in het begin met de botte bijl moet hakken, maar we zijn nu een paar maanden verder", vertelt Ramses-acteur Maarten Heijmans aan BuzzE. Met Toneelgroep Amsterdam is hij zelf vandaag weer begonnen met repetities. ,,Het gaat niet alleen om die sector, het gaat ook om degene die je jas ophangt, het restaurant aan de overkant, decorbouwers", vult hij aan.



Zelf heeft Heijmans het idee dat minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) wel iets meer ‘liefde en aandacht’ aan de sector kan geven. ,,Die 30 mensen in een theaterzaal kan echt helemaal niemand iets mee. Ik vraag me af of de minister echt hart voor cultuur heeft, of dat ze gewoon als beroepspoliticus op die plek is beland.”