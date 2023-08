Acteur Thijs Boermans over toekomstige baby met Anna Nooshin: ‘Zoveel geluk, maar ook eng’

Op de korte video is te zien hoe Nooshin zichzelf in een spiegel filmt en over haar buik aait. Acteur Thijs Boermans , bekend van Goede Tijden Slechte Tijden en Spangas en vorig jaar een van de smaakmakers bij Expeditie Robinson, is dolgelukkig maar vindt het daarnaast ‘fucking eng’, zo vertelt hij in zijn podcast Borrelpraat, die hij samen met Niels Oosthoek maakt. ,,Ik heb iemand gevonden die bij mij zo veel geluk naar boven haalt, dat het allemaal goed genoeg voelt om een kleintje de wereld op te zetten”, zegt Boermans. ,,En dat is zij. Maar ik vind het fucking eng.”

Een van de redenen dat de acteur het spannend vindt, is dat hij in zijn vriendengroep de eerste is die aan kinderen begint. ,,Ik heb het een paar verteld, die waren allemaal extreem blij voor me.”

Privé

Nooshin en Boermans hebben al enige tijd een relatie, maar Nooshin bevestigde dat donderdag pas. In de meest recente aflevering van Open Casa, een onlineprogramma van Robbert Rodenburg, vertelde ze weer een relatie te hebben. Ook toen werd de naam van Boermans nog niet genoemd, maar de naam ging al langer rond.

Omdat ze over eerdere relaties veel deelde, houdt ze haar liefdesleven nu liever privé. ,,Toen het de laatste keer over was, dacht ik: dat ga ik echt nooit meer doen”, aldus Nooshin, die nu ‘heel blij’ is met haar relatie. ,,Ik denk dat het een hele gezonde balans is tussen je eigen ding doen, elkaar de ruimte geven en ook heel veel praten.”

Boermans speelt sinds afgelopen seizoen de rol van Jonathan in Goede tijden, slechte tijden, de zoon van Henk Visser (Johnny Kraaijkamp jr). De kijkers van de soap zitten nog in spanning of hij de cliffhanger gaat overleven.

