Acteur Soy Kroon draagt zonder gêne diepe V-halzen tot net boven z’n navel

Van borstkan­ker genezen Marianne Weber (66) stopt: ‘Ik ga nog genieten van mijn leven’

Marianne Weber zet een punt achter haar carrière. De 66-jarige zangeres die onlangs is genezen van borstkanker zegt in de Privé-bijlage van De Telegraaf dat ze nog een paar optredens heeft staan en dan er klaar mee is. ,,De fans zal ik missen, maar het artiestenwereldje zelf absoluut niet.’’

26 november