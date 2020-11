Acteur Patrick Stoof wil vaarwel voor ex-miljonair Telfort-reclame

Patrick Stoof (53): ,,Ik had in mijn hoofd al een script voor het afscheid van Hans van den Berg. Hij zou in zijn flatje staan en zeggen: 'Wie had dat gedacht? Van...' Maar voordat hij uit zou kunnen praten, zou de deurbel gaan. Gaston aan de deur, namens een loterij. 'Goooooooooooooooooeeeeeeeeeienavond', cheque onder zijn arm, de hele flat zou meedelen in de prijs.