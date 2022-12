Acteur John Leddy op 92-jarige leeftijd overleden

Volgens de familie is hij na een kort ziekbed in het ziekenhuis in Den Bosch op 25 december overleden, in bijzijn van zijn familie.



Leddy vergaarde in de jaren 80 grote bekendheid door de televisieserie Zeg 'ns Aaa. Maar liefst twaalf jaar was hij daarin te zien als bouwvakker Koos Dobbelsteen, die getrouwd was met Mien Dobbelsteen (Carry Tefsen).



Daarnaast was de acteur ook nog in tal van andere producties te zien. Zo speelde hij Jan Engelmoer in de televisieserie De kleine waarheid en was hij tien afleveringen als Lowietje te zien in Baantjer. Ook was hij te zien bij de SBS 6-sketchserie Komt een man bij de dokter.