Acteur Jelle de Jong vader geworden: We zijn zielsgelukkig

Het jongetje heeft de naam Philippe Lev de Jong gekregen. ,,Afgelopen zondagmiddag is onze mooie zoon geboren in het ziekenhuis in Den Haag. We zijn nu net thuisgekomen, Yulia, Philippe Lev en ik. We zijn opeens met z’n drieën en we zijn zielsgelukkig’’, vertelt Jelle aan Shownieuws.