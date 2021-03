Acteur Jeffrey Hamilton dacht aan stoppen, maar speelt nu in The Passion: ‘Ik hoop dat dit nieuwe deuren opent’

Max krijgt in Dragons’ Den een miljoen (!) voor zijn uitvinding

9:39 Je uitvinding pitchen in het televisieprogramma ‘Dragons’ Den’ is zenuwslopend. Maar wordt het pas echt spannend als de vijf bekende Nederlandse investeerders een oordeel vellen. Toch had Max Schuppert (27) uit Holten het zweet niet in zijn handen staan. „Ik weet gewoon dat ik iets goeds heb bedacht.”