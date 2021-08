Acteur Ed Asner, bekend als ‘Lou Grant’, overleden

Op 91-jarige leeftijd is zondag acteur Ed Asner overleden. Asner werd in de jaren 70 en 80 bekend door zijn rol als Lou Grant, de soms nogal opvliegende maar sympathieke hoofdredacteur van de fictieve krant The Los Angeles Tribune .

Asners vertolking van Lou Grant werd in de jaren 70 in de VS bekend door The Mary Tyler Moore Show. Daarna kreeg het personage Lou Grant een eigen serie, die met veel succes liep van 1977 tot 1982. Als hoofdredacteur van The Los Angeles Tribune had de nukkige, maar journalistiek onwrikbare Grant het vaak aan de stok met zijn vrouwelijke uitgever en eigenaar van de krant Margaret Pynchon, gespeeld door Nancy Marchand.

Daarnaast sprak Asner stemmen in voor kinderfilms. Zo was hij onder meer de stem van het hoofdpersonage Carl Fredricksen in de Pixar-film Up. Ook was hij de kerstman in de kerstkomedie Elf in 2003.

Volledig scherm Acteur Ed Asner met het door hem ingesproken personage Carl Fredricksen in de Pixar-film Up in 2009. © AFP

Asner won zeven Emmy Awards voor zijn werk, het hoogste aantal voor een mannelijke acteur.

Het overlijden van Asner werd zondag bekendgemaakt door zijn familie. ,,Woorden kunnen het verdriet dat we voelen niet uitdrukken. Met een kus op je hoofd, weltrusten papa. We houden van je”, liet zijn familie zondag weten via Asners Twitter-account.

Pixar liet in een statement weten: ,,Ed was onze echte Carl Fredricksen: een laagje chagrijn over een ongelooflijk liefhebbend en aardig mens. We zullen hem ontzettend missen.’’

Filmmaker Michael Moore deelde op Twitter een verhaal over Asner. ,,Toen ik mijn eerste film Roger & Me maakte was ik blut en schreef ik wat beroemde mensen aan om om hulp te vragen. Maar één reageerde, Ed Asner. ‘Ik ken je niet jongen, maar hier is 500 dollar’ stond er op het briefje bij de cheque. ‘Klinkt of het een geweldige film wordt’.”

Van 1981 tot 1985 was Asner voorzitter van de acteursvakbond SAG. De huidige baas Gabrielle Carteris liet zondag weten: ,,Er zijn niet veel acteurs van Ed Asners kaliber die hun status op het spel zetten om te strijden voor sociale kwesties. Hij zette zich met een enorme passie in voor zijn mede-acteurs, voor, tijdens en na zijn voorzitterschap.”

Asner raakte na de terroristische aanslagen op 11 september 2001 in opspraak met zijn steun aan complotdenkers. Hij tekende in 2004 twee statements waarin de autoriteiten werden opgeroepen ‘de echte waarheid’ rond 9/11 te delen.

