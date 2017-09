Acteur Barry Dennen (Jesus Christ Superstar) overleden

Het wereldberoemde stuk reconstrueert de laatste week uit het leven van Jezus, verteld vanuit het perspectief van verrader Judas. Pontius Pilatus was een Romeinse gouverneur die, onder druk van het volk, besloot dat Jezus gekruisigd moest worden.



De acteur was verder te zien in wereldberoemde films als Fiddler on the Roof, The Shining, The Dark Crystal en Titanic. Op het podium oogstte Dennen verder furore als 'EmCee' in hitmusical Cabaret, naast Judi Dench. De Amerikaan had in de jaren zestig een relatie met Barbra Streisand. Over deze periode schreef hij het boek My Life with Barbra.



Dennen was in mei nog in Nederland als 'special guest' tijdens een uitvoering van Jesus Christ Superstar in Ahoy in Rotterdam.