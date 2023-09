Achter de schermen bij Nederland in beweging: ‘Na twee opnamedagen heb je een killerbody’

Na overleg met nabestaan­den: Clairy Polak komende week nog te zien in De slimste mens

Clairy Polak is komende week nog tweemaal te zien in De slimste mens, de kennisquiz van KRO-NCRV. De journalist en presentatrice overleed donderdag op 67-jarige leeftijd. Ze was al enige tijd ongeneeslijk ziek.