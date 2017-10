Acht jaar cel voor Frank Masmeijer

Masmeijer wordt verdacht van grootschalige cocaïnesmokkel via de Antwerpse haven. Er zat 476 kilo drugs verstopt tussen een partij bananen uit Zuid-Amerika. Frank heeft altijd gezegd dat hij hier niets mee te maken heeft gehad.

In 2014 werd Masmeijer hiervoor aangehouden, waardoor hij tien maanden in voorarrest zat. In afwachting van de rechtszaak werd hij vrijgelaten met een enkelband.

Frank probeerde de laatste maanden het negatieve beeld dat van hem is ontstaan recht te zetten. Hij werkte daartoe mee aan een documentaire en een boek. ,,Ik word neergezet als een maffiabaas, een gebruiker en ik weet niet wat allemaal, maar ik heb alleen maar mensen bij elkaar gebracht. Ik ben heel naïef geweest”, stelde hij vorige maand. ,,En als ik dan in RTL Boulevard of Shownieuws kom, pakken ze eerst nog even de schaar om er een en ander uit te knippen. Het is geen reëel beeld.”