Abbey showt nieuwe aanwinst en Bastiaan past met pashokje open

Dj Tiësto (50) is getrouwd met zijn Annika

7:49 Dj Tiësto is afgelopen weekend in het huwelijksbootje gestapt. Op Instagram deelt hij drie romantische kiekjes met zijn grote liefde Annika midden in de woestijn in Utah, daarbij plaatst hij de tekst: ‘Liefde van mijn leven’, gevolgd door de datum 21 september 2019 en een ring met een hartje.