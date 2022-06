Abbey Hoes schrikt van haat na winnen titel mooiste vrouw

met foto's ‘Mooiste vrouw’ Abbey Hoes vond ranglijst ‘enorme vleeskeu­ring’, maar is nu vereerd

Actrice Abbey Hoes (28) is door mannenblad FHM uitgeroepen tot de mooiste vrouw van Nederland. Voor het eerst in de geschiedenis benadrukt de organisatie dat alle 500 vrouwen in de jaarlijkse ranglijst zelf hebben gekozen om mee te doen. Hoes zag de wedstrijd eerder als een ‘enorme vleeskeuring’, maar nu niet meer.

