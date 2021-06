Abbey Hoes maakt cast Liefde Zonder Grenzen compleet

Rieu gaat in najaar toeren, eerste Nederland­se show in december

11 juni Violist André Rieu gaat in het najaar weer op tournee in het buitenland. De 71-jarige artiest zal naar verwachting met zijn orkest in oktober en november spelen in onder anderen Chili, Uruguay, Israël, Oostenrijk en Duitsland. Dat kondigt hij vandaag aan met een vrolijk filmpje op Instagram.