Abbey en Sterrin ontketenen nieuwe trend, Sylvie laat zien hoe ze aan zelfvertrouwen komt

Linda de Mol-serie Five Live start met 987.000 kijkers

De eerste aflevering van de nieuwe serie Five Live, waarin Linda de Mol een van de hoofdrollen speelt, heeft zondagavond 987.000 kijkers getrokken. De SBS6-show staat daarmee volgens Stichting KijkOnderzoek op de zesde plaats in de top 25 van best bekeken programma’s van de dag.

13:08