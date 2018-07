Aapjes kijken bij Chantal, Quinty geeft kusjes aan iedereen

Weduwe Fadi Fawaz: dood George Michael was zelfmoord

11:32 George Michael maakte zelf een eind aan zijn leven. Dat schrijft zijn partner Fadi Fawaz in e-mails waar The Sun over beschikt. Volgens Fawaz pleegde de zanger na vier eerdere pogingen zelfmoord op kerstavond en niet op eerste kerstdag, zoals tot nu toe was gemeld.