Aanrandingszaak Kevin Spacey naar justitie

Toen de eerste verhalen over aanranding door Spacey vorig jaar kwamen bovendrijven namen film- en televisiestudio’s harde maatregelen. Hij werd uit House of Cards geschreven en de film All the Money in the World werd opnieuw opgenomen met een andere acteur.



Destijds bood Spacey aan acteur Anthony Rapp zijn excuses aan. Hij zou hem hebben lastiggevallen toen Rapp nog maar 14 jaar oud was. Spacey greep de beschuldigingen aan om uit de kast te komen als homo.