Aanklager L.A. onderzoekt seksueel misbruik

Sinds de verhalen over producent Harvey Weinstein in The New York Times van afgelopen maand is er een golf aan beschuldigingen van seksueel misbruik op gang gekomen. Verschillende grote namen uit Hollywood zijn beschuldigd van seksuele intimidatie, aanranding en misbruik, zoals acteur Kevin Spacey en komiek Louis C.K.

,,Op dit moment hebben we nog geen zaken voor vervolging ontvangen vanuit de politie", zei Lacey. ,,Maar we staan in nauw contact met de politie in Los Angeles en Beverly Hills."

Hotelkamer

Weinstein is inmiddels door ruim zestig vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie, aanranding of verkrachting. Een van de filmsterren die hem beticht is Ashley Judd (onder meer bekend uit Kiss the Girls). Tijdens de opnamen van deze film uit 1997 zou Weinstein haar naar zijn hotelkamer hebben meegenomen zodat ze enkele intieme handelingen bij hem kon verrichten terwijl hij stond te douchen.

De onthullingen van The New York Times hebben er in elk geval toe geleid dat Weinstein al zijn werkzaamheden bij zijn productiebedrijf The Weinstein Company voorlopig heeft neergelegd.

Homoseksueel

Spacey werd afgelopen week door de Amerikaanse acteur Anthony Rapp beschuldigd van een poging to aanranding in New York. Spacey was toen 26, Rapp was slechts 14. Sindsdien hebben meerdere mannen hun verhaal gedaan over seksuele intimidatie, aanranding en pogingen tot verkrachting door Spacey. Acht (voormalige) medewerkers van House of Cards hebben aangifte tegen hem gedaan.

De acteur bood zijn excuses aan in een verklaring op Twitter. Ook kwam hij uit de kast als homoseksueel. Sindsdien is niets van hem vernomen. Zijn agent en publicist hebben hem laten vallen. Spacey is door de aantijgingen zijn contract met Netflix kwijt. Hier maakte hij de populaire serie House of Cards.

Louis C.K. wordt door vijf vrouwen beticht van seksueel wangedrag. De vijftigjarige komiek, acteur en producent zou ongevraagd in het bijzijn van hen hebben gemasturbeerd of deed een poging daartoe.

Moed