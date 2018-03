Aangrijpend adoptieverhaal Raul (27) zorgt voor kippenvel

Nadat hij werd geadopteerd vanuit een kindertehuis, merkten zijn Brabantse ouders al snel dat Raul agressieve trekjes had. Het werd zelfs zo heftig dat hij op 11-jarige leeftijd uit huis moest worden geplaatst, waardoor het vertrouwen tussen vader en zoon een enorme deuk opliep. Teruggaan naar Colombia, betekende dan ook 'alles' voor Raul. ,,Het is goed om weer te zien hoe het allemaal begon. Het was een moeilijke start en het is nooit gemakkelijk geweest. We willen onze verhoudingen verbeteren'', liet Frits in de taxi op weg naar Bogotá los.



Uiteindelijk lukte het de beschadigde Raul zijn vader excuses voor zijn gedrag in het verleden aan te bieden, waarop Frits opgelucht reageerde: ,,Ik hoor wat jij zegt over schaamte en schuldgevoel, en ik denk dan: laat het maar los. Er zijn dingen gebeurd. Dat is niet meer terug te halen, maar ik heb er geen schade van ondervonden. Ik ben een gelukkig mens. Die schade, jongen... Wij moeten vooruit!''