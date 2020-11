Aangeboden op veiling: zien hoe Mona Lisa van de muur komt

‘Mama Appelsap had iedere radiomaker zelf willen bedenken’

10:07 Radio 538 kent vandaag de jaarlijkse ontknoping van de Faamnaam, bij Qmusic verdwijnen vier dj’s volgende maand weer voor onbepaalde tijd in hun Q-escaperoom. Een goede rubriek is goud voor een programma. Vijf radiomakers van nu over de beste radio-onderdelen aller tijden.