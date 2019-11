Aad van Toor breekt pols na lelijke val

Selena Gomez na tien jaar voor het eerst op nummer 1 in belangrijk­ste hitlijst

11:58 Selena Gomez (27) heeft er lang op moeten wachten maar tien jaar na haar eerste notering in de Billboard Hot 100 heeft ze eindelijk de eerste plaats behaald. Haar nieuwe single Lose You to Love Me stijgt deze week van 15 naar 1 in de belangrijkste Amerikaanse hitlijst en verslaat daarmee Lewis Capaldi, die vorige week de koppositie veroverde.