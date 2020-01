916.000 kijkers zien huwelijksreis Henk en Chantal: ‘Echte Turkse kapsalon eten’

Na de trouwerij was het tijd voor de huwelijksreis van Henk en Chantal. De kijker zag hoe de twee in het vliegtuig stapten om naar Turkije te vliegen. Toen de speaker iets omriep, zei Chantal het allemaal niet te begrijpen. Ze heeft maar een kleine Turkse woordenschat, concludeerde ze. ,,Shoarma!” riep Henk daarop. Chantal reageerde: ,,Ik ga een kapsalon eten daar, een echte Turkse kapsalon! Oeh trek in!” De opmerkelijke uitspraak viel ook enkele kijkers op, die er de hilariteit wel van inzagen. De kapsalon is immers een Rotterdamse uitvinding en verre van Turks. Eenmaal in Turkije aangekomen, gooide Chantal er nog een schepje bovenop door haar kersverse echtgenoot een moeilijke eter te noemen. ,,Ik lust niet heel veel”, gaf hij toe, vlak nadat hij op de foto was gegaan met de bekende gele M van een hamburgerketen.

Hand in hand

Of er echt iets moois opbloeit tussen de twee is nog niet helemaal duidelijk. Chantal en Henk kunnen het in elk geval goed met elkaar vinden en zaten hand in hand in het vliegtuig. ,,Dat kan geen kwaad natuurlijk”, concludeerde Chantal.



Married at First Sight doet het goed op RTL 4. De huwelijksshow wordt op maandag en dinsdag uitgezonden op de zender. Maandag piekte het programma met bijna 1,1 miljoen kijkers, gisteren zaten er 916.000 belangstellenden voor de buis. Dat is goed voor een achtste plek in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek. De journaals van 18.00 uur (1,4 miljoen) en 20.00 uur (2 miljoen) op NPO 1 voeren de lijst aan. De tweede aflevering van de finaleweek van De Slimste Mens deed het ook goed met ook 1,4 miljoen kijkers.