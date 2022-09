864.000 kijkers zien Marion Pauw ananasgate ontketenen: ‘Als je mij naait...’

Pauw voelde zich totaal niet op haar plek op het Robinson-eiland in Maleisië. Dat ze moest vertrekken was slechts een kwestie van tijd en gisteravond brak dat moment dus al aan. De groep besloot haar weg te stemmen. Maar de thrillerschrijver ging eruit met een knal. Uit wraak en voorzorg - ze dacht dat ze misschien naar het afvallerseiland zou afreizen - besloot ze de voedselkist leeg te kapen. Ze stopte een paar bananen, cassave en een ananas in haar rugzak. Dikke pech voor haar medekandidaten die met een knorrende maag kampten, maar dat kon Pauw niets deren. ,,Ik voelde mij het pispaaltje in de groep, terwijl ik me zo had verheugd op het eilandleven en het contact met de anderen. Ik was heel lief en probeerde aansluiting te vinden. Toen dat niet lukte, ging er een knop om. Fuck you, dacht ik. Ik ga terugvechten,” vertelt ze aan deze site.

Vlak voor de eilandraad, waar Pauw werd weggestemd, rende ze nog even naar de keuken. Niemand zag haar graai in de voedselkist. Lachend: ,,Ik weet dat niemand zit te wachten op een huilend afscheid van een kandidate. Het is juist smullen als het spel nasty wordt. Bovendien wilde ik het eiland niet verlaten als een stil muisje.”

Zoete wraak

Tijdens haar ontbijt, de volgende ochtend in een hotel in Maleisië, smaakte haar wraak zoet. ,,Ik heb de ananas aan een ober meegegeven en die serveerde hem even later op een bordje, keurig in plakjes gesneden. Ook de banaantjes heb ik lekker opgegeten,” vertelt ze. ,,De cassave heb ik in mijn hotelkamer achtergelaten voor de schoonmaakster.” Gisteravond deelde ze een selfie met de beruchte ananas op Instagram. ‘Dit is hem. Lekkerste ananas ooit. Punt’.

Pauw bekende de diefstal vlak voor haar afscheid nog wel aan Nicolette Kluijver en Rick Brandsteder. ,,Kijk, ik ben thrillerschrijver. Ik denk in moordcomplotten en als je mij gaat naaien, ga ik je echt terugnaaien”, grinnikte ze. De presentatoren konden er hartelijk om lachen. ,,Nou, dat is gelukt.”

In de teaser van volgende week is te zien hoe de groep vergeefs op zoek gaat naar de ananas. Zij hebben geen flauw idee waar de inhoud van de kist is gebleven, al denkt Iliass Ojja (acteur, Taxi in Mocro Maffia) al snel te weten wie de dief is. ,,Dat kan er maar één zijn.”

