864.000 kijkers voor geërgerde Desiree in B&B Vol Liefde: ‘Zo kan ik niet werken!’

Kijkers van het RTL4-zomerprogramma B&B Vol Liefde verwonderen zich over het gedrag van Desiree, die te gast is bij deelnemer Hans in Italië. Zijn ‘eerste vrouw’ Hayriye schaamt zich kapot, zo zagen gisteren 864.000 mensen.

Desirees passie is koken: daarvoor houdt ze zich strikt aan de receptuur én gaat ze elke dag op pad voor verse ingrediënten. Dat doet ze ook in deze aflevering van B&B Vol Liefde. Te zien was hoe de 55-jarige horeca-onderneemster haastig rond de marktkraampjes met verse groente en fruit holde en terloops aan alle broccoli, asperges en paprika's voelde. Dit tot grote ergernis van de Italiaanse marktkooplui, die haar vroegen dit vooral niet te doen.

Niets is naar wens voor Desiree. Paprika's die niet rechtop blijven staan - 'kan ze niet mee werken' - en de kiwi's hebben niet de juiste hardheid. Ook niet handig: volgens Desiree ‘spreekt niemand Engels’. ,,Het is geen Holland, dat heb ik allang door", zegt ze geërgerd over het aanbod op de Italiaanse markt. Hayriye, die als eerste op de b&b van Hans arriveerde, vertelt dat ze ‘constant om Desiree moet lachen’, maar ergernissen overheersen. ,,Mag ik heel eerlijk zijn over hoe zij omgaat met de mensen op markt? Ik vind het eigenlijk respectloos", concludeert ze voor de camera. ,,Constant aan het fruit zitten, terwijl ze al diverse keren hebben aangegeven: 'dat willen wij niet, we willen het zelf voor jou pakken'. Hoe ze tegen ze praat en ze moet gelijk antwoord. Op een gegeven moment dacht ik: dit kan eigenlijk echt niet.”

Wanneer Desiree in een slagerij zich verstaanbaar probeert te maken door luide toon een koe na te doen, is Hayriye er klaar mee. ,,Ik wilde eigenlijk gewoon met m'n tassen weglopen naar buiten", vertelt ze. ,,Ik dacht: doe jij je ding maar, ik voel me echt te kijk staan. Ik hoor er wel bij op dat moment, maar ik wil er eigenlijk niet bij horen.”

Op Twitter reageren verschillende kijkers op de uitzending. Desiree wordt omschreven als ‘een vreselijke vertoning’. Ook wordt de vraag gesteld of de horeca-onderneemster geen actrice is.

