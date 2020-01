8-3! Op1 verslaat Jinek met ruime cijfers in talkshowbattle

kijkcijfersNPO 1 lijkt het gevecht om de kijker in de talkshowbattle te gaan winnen. Het praatprogramma Op1 - gisteravond gepresenteerd door Erik Dijkstra en Willemijn Veenhoven - was voor de achtste keer te sterk voor Eva Jinek op RTL 4. Gisteren was het verschil groot: Op1 noteerde 943.000 kijkers, terwijl Jinek gelijktijdig 627.000 belangstellenden trok.

Voorlopig is de publieke omroep nog steeds heer en meester als het gaat om de talkshow op de late avond. Toch is het nog te vroeg om de komst van Jinek naar het commerciële RTL 4 een mislukking te noemen. In absolute cijfers scoort de talkshowhost weliswaar minder dan de concurrent op NPO 1 en haar kijkersaantallen liggen lager dan in haar tijd bij de publieke omroep. Als je daarentegen inzoomt op de voor RTL belangrijke commerciële doelgroep tussen de 20 en 49 jaar valt op dat Jinek daar juist beter scoort.



Daarmee is er toch nog een lichtpuntje aan de horizon voor RTL 4, maar desalniettemin zal er bezorgd worden gekeken naar de ontwikkeling van de kijkcijfers. Bij haar debuut zorgde Jinek voor een recordscore van 1,7 miljoen kijkers vlak na The Voice of Holland, maar vrijdagavond op hetzelfde moment waren daar nog 884.000 kijkers van over. Kijkcijfers die Beau van Erven Dorens in de maanden daarvoor op datzelfde moment ook haalde en zelfs wel eens overtrof. Gemiddeld genomen zit Jinek de rest van de week qua aantallen wel beduidend hoger dan haar voorganger op RTL 4.

Vooravond SBS 6

SBS 6 lanceerde gisteravond een nieuwe vooravond. Zowel Man bijt Hond als Lingo bleven staan, maar in plaats van het geflopte 6 Inside en het gestopte Utopia, koos de zender vanaf 18.30 uur nu voor een quiz 50/50 en een datingshow Lang Leve de Liefde. In de spelshow, gepresenteerd door Winston Gerschtanowitz, krijgen kandidaten 50 vragen. Wie de vijftigste vraag goed heeft, gaat met een geldbedrag naar huis. Het liefdesprogramma laat stelletjes op hun eerste date meteen een week samenwonen.



De start van de twee nieuwe shows is voorzichtig. 50/50 begon met 324.000 kijkers en Lang Leve de Liefde deed het iets beter met 374.000 belangstellenden. Het zijn geen kijkcijfers waarvan de vlag uit gaat bij zenderbaas John de Mol, maar hij zal er ook zeker niet ontevreden over zijn. Ter vergelijking: vorige week werd op hetzelfde tijdstip The Secret Life of The Zoo uitgezonden en dat schommelde tussen 200.000 en 300.000 kijkers.

Married at First Sight

De populariteit van Married at First Sight blijft toenemen. De show op RTL 4 trok gisteren voor de tweede keer dit seizoen meer dan een miljoen kijkers. De serie wordt dit seizoen voor het eerst op zowel maandag als dinsdag uitgezonden. Vorige week dinsdag trok Married at First Sight voor het eerst ruim een miljoen kijkers. Ruim 1,1 miljoen mensen zaten gisteren voor de buis. Voor de eerste drie afleveringen bleven respectievelijk 844.000, 843.000 en 851.000 kijkers thuis.



De show, waarin setjes elkaar pas op de trouwdag ontmoeten, wordt voor het eerst gepresenteerd door Carlo Boszhard. Hij nam het stokje over van Peter van der Vorst.