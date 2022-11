786.000 kijkers zien Oranjewinter aftrappen met clash tussen Derksen en Gijp: ‘Nee, jij lult uit je nek’

met videoDe start van de talkshow De Oranjewinter is begonnen met een flinke clash tussen vaste gasten René van der Gijp en Johan Derksen. De twee konden elkaar niet vinden in hun mening over Matthijs van Nieuwkerk. De discussie ontspoorde op een gegeven moment, waarbij ze elkaar verweten ‘uit de nek te lullen’.

Van der Gijp is duidelijk over Matthijs van Nieuwkerk, die dit weekend in opspraak raakte vanwege zijn woede-uitbarstingen achter de schermen bij De Wereld Draait Door. Gijp noemt hem onder meer een gek en een patiënt. ,,Vernederen is het ergste wat er is.” Zijn collega Johan Derksen countert: ,,Ik denk als jij zou gaan kijken in de gewone maatschappij, dan kom je heel veel patiënten tegen.” Gijp daarop: ,,We zijn eigenlijk allemaal een beetje patiënt, maar de één is dat wat meer dan de ander.”



De discussie draait vervolgens uit op een interne rel over een ander programma. Bij de start van de dagelijkse talkshow Vandaag Inside werd afscheid genomen van Hans Kraay en Jan Boskamp als gasten. Gijp tegen Derksen: ,,Wij hebben ook woorden gehad over de manier waarop jij met Hans en Jan bent omgegaan. Toen heb ik wel tegen je gezegd wat ik er van dacht. Dan kan je naar huis rijden en denken ‘die vuile imbeciel’, maar dat interesseert me geen reet. Ik zeg wel wat ik er van denk.”

Derksen en Gijp vliegen elkaar in de haren

Opnieuw stelt Derksen dat Gijp ervaring moet opdoen in de maatschappij. ,, Daar ben je wel wat laat mee, ik ben 61", reageert hij daarop. Dan schiet Derksen uit zijn slof: ,,Daarom zit je een beetje uit je nek te lullen.” Maar Gijp vliegt daarover heen: ,,Ik lul niet uit mijn nek, jij lult uit je nek. Jij bent misschien ook zo geweest. Misschien heb jij ook dingen gedaan bij VI (daar was Derksen jarenlang hoofdredacteur, red.) die nu niet meer gepikt zouden worden.”



Derksen ontkent. ,,Dat geloof ik niet. Ze mogen van mij iedereen gaan interviewen. Ik ben wel eens boos geweest, maar is dat verboden?” Vernederen heeft hij naar eigen zeggen sowieso niet gedaan: ,,Gewoon zeggen wat mensen verkeerd hebben gedaan, en dat dat niet meer kan gebeuren.”



Vervolgens pakt de besnorde tv-persoonlijkheid zijn collega nog een keer aan. ,,Maar René, het is wel zo dat iemand die nooit de leiding heeft gehad in de maatschappij ze even gaat afbluffen over hoe ze het moeten doen. Jij weet helemaal niet wat het inhoudt om een organisatie te leiden.” Gijp: ,,Ik weet wel wat het is als iemand iemand anders vernedert. Daar heb ik vaak genoeg bij gestaan.”

Niet de eerste ruzie tussen Derksen en Gijp

Het is niet de eerste keer dat Gijp en Derksen met elkaar clashen. Tijdens VI Oranje in 2014 liepen de spanningen tussen het duo zelfs zo hoog op dat het er even op leek dat ze niet samen meer aan tafel zouden verschijnen. Maar zoals altijd bij de mannen van VI, die ook wel eens in andere samenstellingen overhoop lagen, kwam dat weer goed.



De start van De Oranjewinter was goed voor 786.000 kijkers. Vergelijkbaar met de scores voor hun dagelijkse talkshow Vandaag Inside. Het Achtuurjournaal was met 2,5 miljoen kijkers het best bekeken programma van de dag. Gevolgd door het openingsduel van het WK, dat goed was voor bijna 2,2 miljoen belangstellenden. De openingsceremonie van datzelfde toernooi in Qatar sloot de top drie af met bijna 1,8 miljoen nieuwsgierigen.

