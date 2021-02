75 jaar Boekenbal: dansende schrijvers, dronken dichters en rondsjokkende BN’ers

‘Er is geen fenomeen van vergelijkbare culturele onbenulligheid waaraan in de loop der jaren door de media zoveel aandacht is besteed,’ schreef Maarten van Rossem ooit over het boekenbal, de jaarlijkse aftrap van de Boekenweek. En daarin heeft de Utrechtse historicus natuurlijk gelijk, want de ophef die ‘het grootste Nederlandse personeelsfeest’ veroorzaakt, is elke editie opnieuw lachwekkend: immer wordt het bal overspoeld met cameraploegen, fotografen, bloggers, journalisten en tegenwoordig ook influencers. Het NOS Journaal besteedt steevast aandacht aan de aankomst van de feestgangers op de rode loper en ook Nieuwsuur is onvermijdelijk aanwezig om te laten zien dat schrijvers hun wenkbrauwen hebben geborsteld en in opperbeste – of juist overdreven humeurige – stemming zijn om zich helemaal vol te laten lopen met drankjes die hun uitgevers voor hen bekostigen.