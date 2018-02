7 dagen, 7 vragen

Nieuwe realityserie House of Talent volgt Utopia op bij SBS 6

8:56 SBS 6 heeft een opvolger gevonden voor de dagelijkse realityserie Utopia. In het nieuwe programma House of Talent gaan acht muzikale talenten in de voormalige radio- en televisiestudio van de AVRO in Hilversum samenwonen om van daaruit aan hun solocarrière te werken. House of Talent begint in de zomer bij SBS 6, waar het dagelijks in de vooravond te zien zal zijn.