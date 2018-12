6ix9ine bestormt de hitlijsten maar hangt ook celstraf van 32 jaar boven het hoofd

Met Dummy Boy , de tweede plaat van 6ix9ine (ook wel bekend als Tekashi69), bestormt de rapper de hitparades. Hit na hit, en dat voor een album waarvan de release eigenlijk uitgesteld was. Toen de plaat online lekte, besloot de platenmaatschappij om de muziek toch maar uit te geven. De rapper (22) zelf kan echter niet echt genieten van zijn succes; hij bevindt zich momenteel in de cel en zal daar waarschijnlijk nog heel lang zitten.

There’s no such thing as bad publicity, en dat weet 6ix9ine beter als geen ander. De rapper is bepaald geen lieverdje, maar is er wel in geslaagd om een carrière te bouwen op zijn slechte imago. Niet ondanks de bedenkelijke reputatie, maar net dankzij: de man was al beroemd voor hij nog maar een voet in de muziekwereld zette.

De levensloop van 6ix9ine - echte naam: Daniel Hernandez - is een onfortuinlijk verhaal. Hij werd geboren in 1996 en groeide op in een moeilijk gezin. Zijn vader was een Puerto Ricaan, zijn moeder een Mexicaanse. Op zijn 13e wordt zijn vader vermoord, en vanaf dan gaat het bergaf met de kleine Daniel. Niet veel later trekt hij de schooldeuren definitief achter zich dicht en gaat hij op zoek naar een job om zijn moeder financiële steun te kunnen bieden. Zoals zoveel jongeren in zijn omgeving komt hij al snel in de criminaliteit terecht - hij gaat aan de slag in de drugshandel en komt daarbij regelmatig in aanraking met de politie.

Pedofiel filmpje

Wat hem onderscheidt van een doordeweekse drugkoerier, is dat Hernandez zijn criminele carrière weet te kapitaliseren op sociale media. Drugdeals, schietpartijen of gewapende overvallen, het zijn allemaal dingen die hij in de loop der jaren live op Instagram streamde voor zijn 15 miljoen volgers. Hij ontwikkelde in die periode ook een alter ego - Tekashi69 - en transformeerde zijn uiterlijk: kleurrijke dreads worden zijn handelsmerk, alsook zijn obsessie met het nummer 69. Het cijfer werd intussen al meer dan 200 keer op zijn lichaam geïnkt in alle vormen en maten. Het staat ook op zijn voorhoofd.

Volgens 6ix9ine wil hij mensen daarmee duidelijk maken dat ze hem niet moeten veroordelen, omdat ze de dingen nooit vanuit zijn perspectief gezien hebben. “Als je de 6 ondersteboven draait wordt het een 9. Het nummer 69 blijft hetzelfde vanuit een ander perspectief. Open je hart en je geest”, klonk het ooit diepzinning op Instagram.

Op zijn 18e haalt het imago van 6ix9ine hem voor de eerste keer in: hij wordt aangeklaagd voor een van zijn Instagramfilmpjes. Daarin was een meisje van 13 te zien terwijl ze seks had met verschillende mannen, en de rapper deed een duit in het zakje door haar te betasten terwijl hij haar filmde. Achteraf verklaarde hij dat hij dacht dat ze 19 jaar oud was, maar hij pleitte uiteindelijk toch schuldig. Naar de cel hoefde hij niet, maar hij kreeg wel strenge voorwaarden opgelegd: Hernandez moest vier jaar uit de problemen blijven, zijn middelbare schooldiploma halen, in therapie gaan en zijn Instagram vrijwaren van seksuele of gewelddadige content.

Succesvolle rapper

Hernandez gooide het vervolgens over een andere boeg en besloot zijn voorkeur voor geweld, seks en drugs te uiten in de muziekwereld. Niet omdat hij veel talent of ambitie had als rapper, maar voornamelijk omdat hem dat ‘cool’ leek. “Ik wilde niet per se graag een rapper worden of zo”, liet hij zich ooit ontvallen in een podcast. “Ik dacht gewoon aan muziek omdat iedereen zei dat ik er ‘mad cool’ uitzag.”

Bescheiden (of welbespraakt) kan je dat niet noemen, maar de overdaad aan ego werkt in het voordeel van Hernandez. In de lente van 2017 zet hij zijn eerste stapjes in de rapwereld, en zijn grove teksten vallen op. Niet veel later heeft hij al een eerste platencontract beet en zijn gage gaat op een paar maanden tijd van 1.000 naar 100.000 dollar per optreden. Hij weet ook enkele samenwerkingen met beroemde artiesten te versieren, waaronder Nicki Minaj. Het nummer ‘Fefe’ - urban slang voor ‘female’ en/of ‘feestje’ - is tot op vandaag zijn bestscorende song. Hoe kan het ook anders, met prachtige teksten als ‘Pussy got that wet, wet, got that drip, drip/ Got that super soaker, hit that’.

Foute vrienden

Zo snel als 6ix9ine de trap naar roem en rijkdom bestijgt, zo snel omringt hij zich door foute figuren. Zijn manager is Kifano ‘Shottie’ Jordan, zijn security team bestaat uit Faheem ‘Crippy’ Walter, Jensel ‘Ish’ Butler and Jamel ‘Mel Murda’ Jones. De hele entourage heeft nauwe banden met de Bloods, een van de grootste en gevaarlijkste gangs van de Verenigde Staten. Hernandez laat zich maar al te graag meeslepen in hun criminele activiteiten: tussen het rappen door zou hij onder meer betrokken zijn geweest bij schietpartijen en gewapende overvallen.

Half november bereikt het onderzoek van de openbare aanklager, die 6ix9ine en zijn entourage op dat moment al vijf jaar in de gaten houdt, zijn hoogtepunt. De rapper voelt nattigheid en probeert nog te ontsnappen aan alle aandacht door zijn manager en veiligheidsteam te ontslaan. Hij kondigt dat ook aan op Instagram: “Het kan me niet schelen met wie je me vroeger zag. Ze zijn niet meer in mijn buurt.” Maar de actie komt te laat: op 18 november wordt de hele bende van de straat geplukt en aangeklaagd voor een hoop misdrijven. Zijn vier kompanen voor het verkopen van onder meer heroïne, fentanyl en marihuana, 6ix9ine voor ‘racketeering’- vrij vertaald: gangstergedrag.

32 jaar cel

De aanklagers omschrijven de vele aanklachten onder meer als ‘de distributie van verboden middelen, geweld, het gebruik van vuurwapens in muziek en op sociale media, daden die met moord te maken hebben en dreigen met geweld’. Hernandez wordt vervolgd voor het illegale bezit van een AR-15, een semi-automatisch wapen. Ook wordt hij ervan verdacht dat hij samen met zijn maten op Times Square een rivaliserende bende overviel - iets wat hij gefilmd zou hebben. De spullen die daarbij gestolen werden, werden later in zijn huis teruggevonden. Maar de zwaarste aanklacht is samenzwering tot moord. Hij en zijn entourage hadden een plan beraamd om iemand neer te schieten die hen niet genoeg respect toonde. Bij het incident in juli werd een onschuldige voorbijganger neergeschoten.