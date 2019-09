650.000 kijkers zien Beau met zelfspot over zijn debuut zingen

De vuurdoop van Beau van Ervens Dorens als de nieuwe late night talkshowhost van RTL 4 is gisteravond door 650.000 mensen bekeken. Daarmee deed hij nauwelijks onder voor zijn belangrijkste concurrent Eva Jinek, die goed was voor 750.000 kijkers.

Beau wapende zich in de uitzending met een bak zelfspot al op de kritiek die komen gaat. Aan het eind van de uitzending schoof hij aan een vleugel en zong een parodie op My Way van Frank Sinatra. ,,Er moet een manier zijn waarop ik Jinek de baas zou kunnen zijn, en dit interview (doelend op zijn gesprek met Thierry Baudet en Theo Hiddema, red.) is dat zeker niet”, zei hij, en zette het nummer in.

Nu het einde daar is, wat best raar is, want ik ben net begonnen/

Denk ik aan Tan en die arme Twan en aan al dat bloed dat is geronnen.

Geflopt en afgeslacht, dat is het lot dat mij nu wacht/

Maar echt, daar hou ik me aan vast, het is niet mijn schuld.

Op social media werd de eerste Beau overwegend positief ontvangen. Hier en daar mag het nog allemaal wel wat soepeler, vonden de kijkers - Van Erven Dorens mag nog wat meer ontspannen, de gesprekken waren soms een beetje ongemakkelijk. En hoewel Beau in zijn openingspraatje het over de verfoeide bank van Eva Jinek had, die zijn collega in het eerste seizoen uitprobeerde, vielen Beaus kijkers vooral over de kleine desk waarachter de presentator zat. Die mocht wel een slagje groter.

Volledig scherm Beau van Erven Dorens in het decor van zijn talkshow Beau op RTL 4 © William Rutten

Met 650.000 kijkers was de eerste Beau goed voor een twaalfde plek in de kijkcijfertop 25. Ter vergelijking: de eerste Late Night van Humberto Tan trok 734.000 kijkers, Twan Huys haalde 522.000 kijkers met openingsaflevering. Met de nieuwe Beau kent RTL 4 maandagavond cijfers die de zender al een tijdje niet meer heeft gezien op dat tijdstip, nadat de late night-shows van Huys en Art Rooijakkers (afgelopen zomer) vaak rond de 300.000 kijkers zaten.

Beau wilde vooraf zich niet uitspreken over de verwachte kijkcijfers, maar hij zei in een interview met deze krant wel dat hij zichzelf drie maanden de tijd gaf om een goed programma neer te zetten. ,,Als de cijfers beroerd zijn, keer ik na die drie maanden écht niet terug. Dat is niet leuk voor de kijker, niet voor mij en voor de zender niet lucratief. Want het draait toch om geld verdienen. Late night is duur. En laten we eerlijk zijn: wij hebben de afgelopen jaren een enorme smak geld weggegooid op die late avond.”

