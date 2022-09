606.000 kijkers zien ‘stikzenuwachtige’ Rob Kemps debuteren als presentator in Ik hou van Holland

De Mol liet na zestien seizoenen Ik hou van Holland dit jaar voor het eerst verstek gaan. Reden is de roerige privétijd waar ze doorheen gaat. Jeroen Rietbergen, tot voor kort haar partner, kwam in opspraak tijdens het schandaal rond The voice of Holland. Daarop besloot De Mol haar werkzaamheden voorlopig neer te leggen. Ik hou van Holland kwam nog te vroeg, maar vanavond zal ze wel te zien zijn in Miljoenenjacht.



Kemps maakte daardoor gisteravond zijn debuut als spelleider in Ik hou van Holland, dat met teamcaptains Jeroen van Koningsbrugge en Leo Alkemade een Brabants randje heeft gekregen. De eerste aflevering van het zeventiende seizoen noteerde 606.000 kijkers. Dat is minder dan de afgelopen jaren met De Mol, naar het laatste seizoen met de presentatrice in 2020 keken gemiddeld 847.000 kijkers.



Het debuut van Kemps kwam daarentegen op een moeilijke avond, want - mede door het mooie weer - kwam alleen het Achtuurjournaal boven de één miljoen kijkers uit. Topscorer primetime was Ik Vertrek XL op NPO 1 met 979.000 kijkers. Matthijs gaat door noteerde aansluitend op die zender 686.000 belangstellenden. Kemps belandde met Ik hou van Holland op een achtste plek in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek.



SBS 6 versloeg met Kemps wel de commerciële concurrent RTL 4. De combinatie Lego Masters (478.000 kijkers) en De 1 procent quiz (426.000 kijkers) op die zender belandde respectievelijk op de zeventiende en achttiende plek in de kijkcijferlijst.