5 sterren voor Racoon: Van dit album krijgen zij geen spijt

RecensieIn onze Playlist maken we je wegwijs in het actuele aanbod van on demand-films, series, albums en podcasts. Wat moet je gezien of geluisterd hebben en waarom? Vandaag het album van Racoon.

Racoon Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Spijt is iets voor later - album - Nederpop



Als iemand kritisch is op de zang van Racoon-zanger Bart van der Weide, dan is het Bart van der Weide. Zijn zus Kaat zingt beter, vindt hij. Op het mooie, gedragen gezongen Historie van een man horen we in elk geval dat de stemmen van broer en zus goed samen gaan, want op dat lied heeft Kaat, tevens getrouwd met Racoon-bassist Maarten van Damme, de vocale gastrol.

Met tien voornamelijk autobiografische liedjes levert Racoon met Spijt is iets voor later een pareltje af. Dat kwam tot stand zonder drummer Paul Bukkens, die ontbreekt op de plaat vol luisterliedjes die bijzonder sfeervol zijn in arrangement en begeleiding. Gitarist Dennis Huige legde met Van der Weide de basis van de liedjes, Van Damme maakte ze af. De bandleden waren na zes Engelstalige albums niet direct overtuigd van een Nederlandstalig uitstapje, maar spijt zullen ze hiervan zeker niet krijgen.

Spijt is iets voor later is vanaf morgen te beluisteren op Spotify.