5 sterren voor dit Nederlandse soulalbum: het plezier slaat onvermijdelijk over op de luisteraar

RecensieIn onze playlist maken we je wegwijs in het actuele aanbod van on demand-films, series, albums en podcasts. Wat moet je (niet) gezien of geluisterd hebben en waarom? Vandaag Double Cream , een samenwerking tussen Dawn Brothers en DeWolff.

Dawn Brothers & DeWolff - Double Cream Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Album (soul)



On-Nederlands klinkt het eerste gezamenlijke album van het Rotterdamse Dawn Brothers en het Utrechtse (met Limburgse roots) DeWolff. Beide bands hebben een voorkeur voor muziek die meer dan een halve eeuw geleden vooral populair was in het zuiden van de Verenigde Staten. Dawn Brothers is meer van de soul, DeWolff meer van de southern rock.

Double Cream is helemaal in het straatje van Dawn Brothers, die naast DeWolff ook drie blazers ter versterking kon gebruiken. Het resultaat is een heerlijk album dat aan alle kanten klopt. Wie de ogen sluit, waant zich bij het beluisteren van de gezamenlijke songs van Bas van Holt (Dawn Brothers) en Pablo van de Poel (DeWolff) in Memphis of New Orleans, maar ook midden in de sixties, het tijdperk van de soul en rhythm & blues op het album.

Het is een gevolg van de juiste keuzes voor instrumenten en productie. Het geheel werd grotendeels live ingespeeld en ouderwets opgenomen op tape. Neem Southern California, waarop de drums heerlijk gruizig klinken, alsof er niet decennia zijn gepasseerd waarin de opname- en mixtechniek en nagenoeg zijn geperfectioneerd. De blazers doen hun werk - niet te dominant - net als het hammondorgel van DeWolffs Robin Piso.

Het album is een aanstekelijke lofzang op Otis Redding, Ray Charles en Sam Cooke, die weer tot leven komt in het lied What a view. Het hoorbare plezier dat de muzikanten hadden tijdens de opnames slaat bij songs als Man Up!, C'mon Baby en Thunderchild onvermijdelijk over op de luisteraar. Vernieuwend is Double Cream allerminst, maar dat was ook precies de bedoeling. Missie geslaagd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Het trio van DeWolff voegde zich voor Double Cream bij Dawn Brothers

Blader hier in onze database met tv-series:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.