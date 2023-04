5 Seconds of Summer in oktober naar de Ziggo Dome

Het regent pijpenste­len in aanloop naar The Passion: ‘Staan hier met para­pluutjes’

Bertrie Wierenga en Ferdi Stofmeel schitteren donderdagavond in The Passion, maar hopen vurig dat het stopt met regenen. De twee stonden in een plensbui RTL Boulevard te woord en stelden zin te hebben in het paasspektakel van de NPO. ,,We hopen dat het dalijk nog wat beter weer wordt, want we staan hier met parapluutjes.”