4,6 miljoen kijkers lachen om blunder in afscheidsweek DWDD

Hilariteit

Ook was er weer een optreden. Die sloegen de afgelopen dagen sowieso al aan bij de BnnVara-talkshow. Rob de Nijs scoorde met Niet voor het laatst door de intieme setting waarin hij het lied bracht, André van Duin wist kijkers tot tranen toe te roeren toen hij La Bohème van Charles Aznavour zong voor Van Nieuwkerk. En Di-rect is hoog in de hitlijsten te vinden door de uitvoering van Soldier On in diezelfde uitzending.



Gisteren was het de beurt aan Waylon, die een gelegenheidstrio vormde met Willeke Alberti en Wibi Soerjadi. Het drietal had een nieuwe versie gemaakt van Alberti's Samen zijn. Op het hoogtepunt van het nummer ging er echter iets mis en werd en geschakeld naar de studio van Radar. Daar was Antoinette Hertsenberg zich aan het voorbereiden op de teaser die ze vlak daarna zou moeten inspreken. Dit tot hilariteit van veel kijkers thuis, die wel konden lachen om die blunder.



Met de 4,6 miljoen kijkers belandde DWDD op de tweede plek in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek. De persconferentie over de verscherpte maatregelen trok 5,9 miljoen kijkers op NPO 1. Ruim 1,4 miljoen mensen zagen de mededelingen via RTL4. Het totale aantal kijkers voor de persconferentie komt zo op bijna 7,4 miljoen. Chateau Meiland noteerde mooie cijfers bij de terugkeer op SBS 6. Bijna 1,3 miljoen kijkers schakelden in voor de avonturen van de familie.