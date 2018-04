3JS-zanger Jan Dulles wordt voor de eerste keer vader

,,Ik vond het wel een leuk moment omdat Jan en Jaap het ook nog niet wisten, en de band ook niet", zegt Jan in een video die hij vandaag op Facebook plaatste. ,,Het kwam wel als een totale verrassing."



Jan besloot de komst van zijn eerste spruit aan te kondigen vlak voor Wiegelied, een van de grootste hits van 3JS die de heren als toegift spelen. ,,Ik wil een geheimpje met jullie delen", zei Jan tegen het publiek. ,,Dit lied krijgt vandaag voor de eerste keer voor mij betekenis, want ik word vader."



Terwijl hij een staande ovatie kreeg van het publiek, nam Jan de felicitaties van zijn verbaasde bandleden en 3JS-maatjes Jaap Kwakman en Jan de Witte in ontvangst.



Jans vriendin Caroline Mol is nu tien weken zwanger, vertelt de zanger in de Facebookvideo. ,,Dus het is nog een beetje de kritieke, prille fase." Het stel had de zwangerschap liever nog een weekje of vier geheimgehouden. ,,Want ik vond het wel lekker rustig", zegt Jan. ,,Maar ze begint al behoorlijk te groeien, dus we kunnen het niet meer onder de mantel houden."