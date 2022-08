3FM voelt zich 'genaaid' door plots vertrek dj’s naar Radio Veronica

Slechts drie weken geleden kondigde 3FM de nieuwe plannen aan voor na de zomer. Sander Hoogendoorn kreeg een plekje tussen 13.00 en 16.00 uur en Frank van der Lende mocht tussen 19.00 en 21.00 uur de ether in. Beide dj’s zaten eerder nog op prominentere plekken. Zo deed Hoogendoorn de ochtendshow en presenteerde Van der Lende samen met Eva Koreman de middagshow.



Ingewijden meldden nu dat de twee de overstap gaan maken naar Radio Veronica en stellen tegen deze site dat er intern bij 3FM met verbazing wordt gereageerd op de overstap van de twee mannen, die tot voor kort nog prominente gezichten waren van de zender. De publieke zender zou zich platgezegd ‘genaaid voelen’ door Hoogendoorn en Van der Lende, die de afspraken rond de nieuwe programmering die in september in zou gaan niet nakomen.

Zendermanager Menno de Boer van 3FM bevestigt op vragen van deze site het vertrek van de twee. ,,De nieuwe programmering is in zorgvuldig overleg met omroepen en presentatoren tot stand gekomen. Ondanks hun eerdere toezeggingen kiezen Sander en Frank nu toch een andere weg. Dat is jammer, maar de blik bij NPO 3FM blijft vooruit gericht. We gaan vol vertrouwen door op de ingeslagen weg en zullen binnenkort meer bekendmaken over de programmering”, zegt De Boer. Een verklaring voor de plotselinge switch heeft hij niet: ,,We hebben hier echt heel lang en goed met elkaar over gesproken.”

Eerder had de 3FM-baas nog alle vertrouwen in een succesvolle samenwerking, vertelde hij in een interview rond de nieuwe programmering met deze site. ,,Er was een gesprek van: wil je het? De weg omhoog met 3FM gaat niet vanzelf. Dat lukt alleen maar met mensen die tot het bot toe gemotiveerd zijn. Ik heb bij beiden het gevoel dat ze er echt voor gaan.”



Talpa bevestigt in een statement dat Hoogendoorn vanaf maandag 3 oktober begint bij Radio Veronica, de zender van dj Rob Stenders. Hij zal van maandag tot en met donderdag te horen zijn in de vroege avond. Frank van der Lende zal elke vrijdagavond een show maken op het station en gaat daarnaast freelancen.



BNNVara laat weten heet aangekondigde vertrek van de twee dj's ‘heel jammer’ te vinden. ,,Het zijn eigenzinnige radiomakers, die ons en NPO 3FM verder hebben geholpen en op de kaart hebben gezet. Wij waren graag met Sander en met Frank doorgegaan, maar we gunnen beiden uiteraard alle goeds voor de toekomst. BNNVARA is bezig met de invulling van de 3FM-programma’s op de tijdstippen van Sander en van Frank. Zodra daarover meer duidelijk is, maken we dat bekend.”.

