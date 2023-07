3FM-dj Timur Perlin stopt tijdelijk met radiomaken

,,Ik vind het heel moeilijk om bij het leukste radiostation van Nederland afscheid te nemen”, laat Perlin weten. ,,Maar ik voel dat ik weer een stap moet zetten om m’n leven een nieuwe (grote of kleine) richting te geven. En daar heb ik heel veel zin in!”

3FM-zendermanager Menno de Boer vindt het goed dat Perlin voor zichzelf durft te kiezen. ,,Het toont lef als je een sabbatical neemt om iets totaal anders te gaan doen”, aldus De Boer. ,,Ik wens hem heel veel succes, maar vooral veel plezier de komende maanden op zijn sabbatical. We hopen hem daarna snel weer terug te horen op de zender!”

Perlin is sinds 2008 op 3FM te horen en maakte sindsdien verschillende programma’s, zoals Open Radio met Rámon Verkoeijen. Ook bedacht hij populaire radio-items als Flirt Je Stijf en Mama Appelsap . Het afgelopen jaar presenteerde hij Requestival.

