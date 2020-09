3FM-dj Sander Hoogendoorn test positief op corona

You’ll Never Walk Alone op 180 radiozen­ders in Europa: ‘Nu niet huilen, Hoogie!’

20 maart Klokslag 08.45 uur was vanochtend bij radiostations door heel Europa én bij een aantal zenders in de Verenigde Staten het lied You’ll Never Walk Alone van Gerry & The Pacemakers te horen. Het initiatief van 3FM-dj Sander Hoogendoorn bezorgde menig luisteraar kippenvel.