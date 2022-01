3FM-dj Frank van der Lende: ‘Ik miste uitvaart van mijn vader vanwege corona’

Bij de vader van Van der Lende werd op zijn 61ste Alzheimer geconstateerd. Nadat zijn kledingzaak failliet was gegaan, werd hij taxi-chauffeur, maar kon hij telkens de weg niet vinden. Vreemd, vond zijn familie. ,,Hij heeft wel echt een goede burn-out", vertelt Van der Lende achter het stuur over hun gedachtes. ,,Via instanties kwamen we bij het Alzheimer-centrum terecht. Daar kreeg hij die diagnose.”



Het was echter niet die ziekte die hem in april vorig jaar fataal werd, legt hij uit. ,,Hij is uiteindelijk overleden aan corona. Hij had dus Alzheimer en corona en toen is hij ‘s nachts van de trap gevallen. Daarmee is hij in het ziekenhuis terechtgekomen. Uiteindelijk is hij in het ziekenhuis overleden aan de gevolgen van corona.”



Het heeft Van der Lende getekend. ,,Ik ben echt veel verdrietiger dan ik ooit was. In het begin had ik het heel moeilijk, ik had wel met hem willen uitfaden in het leven. Maar het was voor mij nu wel zo abrupt dat hij er opeens niet meer was.” In het ziekenhuis heeft de radio-dj, volledig ingepakt vanwege de coronamaatregelen, zijn vader nog wel kunnen bezoeken. ,,Ik heb gelukkig nog een beetje met hem kunnen praten. Hij zei: ‘We gaan nog wel fietsen hè.’ Hij wilde altijd maar fietsen met mij en mijn broer. Mijn broer kwam de volgende dag en op dat moment was hij eigenlijk al niet meer aanspreekbaar.”